شكرا لقرائتكم خبر عن "حياة كريمة" تنتهى من تنفيذ 22 مجمعا حكوميا وزراعيا بالجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، صورا للمجمعات الخدمية الجديدة التي تم إنشاؤها بقريتي القبابات والكداية لخدمة أهالي مركز ومدينة أطفيح، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ويضم كل مجمع خدمات حكومي بقرى حياة كريمة بالجيزة، مقرا للوحدة المحلية القروية والمجلس المحلي ووحدة تضامن اجتماعي وسجل مدني ومكتب شهر عقاري ومكتب تموين ومركز تكنولوجي مصغر، لتوفير الخدمات الأساسية اللازمة للمواطنين.

ونجحت المبادرة خلال المرحلة الأولى، في تنفيذ 22 مشروعا لمجمعات حكومية خدمية وزراعية بنسبة إنجاز 100%؛ للتيسير على المواطن فى الحصول على الخدمات دون الحاجه إلى أن يسلك عشرات الكيلو مترات للمركز الأصلى للحصول على الخدمة.

وشهدت مشروعات المبادرة تقدما ملموسا في معدلات الإنجاز، حيث بلغت نسبة العمل في محور الري وتبطين الترع إلى 100%، وبلغت نسبة الإنجاز في محور الزراعة والطب البيطري ومشروعات قطاع الشباب والرياضة ومراكز الشباب 99.8%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في مشروعات المدارس 100%، وبلغت نسبة التنفيذ في مشروعات التضامن الاجتماعي 95.5%.

ووصلت نسبة التنفيذ في مشروعات مياه الشرب إلى 93%، وبلغ حجم الإنجاز في مشروعات قطاع الصحة 90%، ووصلت نسبة التنفيذ في مشروعات قطاع الصرف الصحي 80%، فيما بلغت نسبة تنفيذ مشروعات قطاع الكهرباء 35%، وفي قطاع شبكة الطرق، انتهت المبادرة من تنفيذ 32% من المشروعات المستهدفة.