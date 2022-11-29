شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه بالتزام الإخصائيين الاجتماعيين فى المدارس بعملهم فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية، بشأن التزام الإخصائيين الاجتماعيين فى المدارس بأعمالهم الأساسية طبقا للتوصيف الوظيفي الخاص بهم، وعدم إسناد أى أعمال أخرى لهم لا تتناسب مع المؤهل الأساسي في ضوء العجز والزيادة الذي يختلف من محافظة لأخرى.

جاء ذلك ردا حول ما ورد إلى الوزارة بخصوص إسناد أعمال للاخصائيين الاجتماعيين بالمدارس مثل أمن البوابة - الاحتياطي - التدريس في المواد الاساسية، مما يؤثر على ضعف كفاءة الاحصائي الاجتماعي والذي يؤدى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عممت خطابا للمديريات التعليمية، بشأن تسجيل الغياب الإلكتروني للطلاب المدارس الحكومية لجميع المراحل التعليمية، موضحة أن التقارير الخاصة بنسب الغياب الإلكتروني للمديريات والواردة إلى الوزارة عن طريق الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم، تؤكد تدني نسب تسجيل الغياب الإلكتروني الأسبوعي للطلاب بجميع المراحل التعليمية.

وشددت وزارة التربية والتعليم علي المديريات التعليمية، بالتنبيه على الإدارات التعليمية، والمدارس التابعة لمديريتكم بضرورة تسجيل غياب الطلاب من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك، اتخاذ الإجراءات اللازمة من لمتابعة التزام المدارس بتسجيل الغياب.

وأوضحت، أنه تم مخاطبة الإدارة المركزية التكنولوجيا التعليم، لمتابعة تسجيل المديريات التعليمية لغياب الطلاب المقيدين بالمدارس الحكومية لجميع المراحل التعليمية، والعرض علينا تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسبب في عدم الالتزام بتنفيذ بالتعليمات.