شكرا لقرائتكم خبر عن تمركز 52 وحدة إنقاذ سريع بالواحات البحرية استعدادا لفصل الشتاء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مركز الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، الاستعداد لفصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، بتجهيز معدات ووحدات الإنقاذ السريع وسيارات شفط المياه، وتشغيل المعدات وإجراء التجارب العملية للتشغيل لكافة المعدات والسيارات للتأكد من كفاءتها وجاهزيتها لتنفيذ أية مهام في أي وقت، ومدى كفاءة وتعامل السائقين والعاملين مع تلك المعدات، وذلك تنفيذا لتوجهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشهد استعداد المركز، اصطفاف أكثر من 52 سيارة ما بين لوادر وحفارات وسيارات شفط مياه وأوناش وسيارات إسعاف والدفاع المدني ومعدات شركة مياه الشرب والصرف والتعمير والري، وذلك بمشاركة الجهات التنفيذية والمجتمع المدني، وبمتابعة الدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية.

وبدأت أحياء المحافظة، بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي، الاستعداد مبكرا لموسم الشتاء، من خلال إجراء حملات على الشوارع والميادين، لتطهير بالوعات تصريف مياه الأمطار، وإزالة أي تراكمات، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة، حيث قامت المحافظة بتجهيز 600 معدة وسيارة شفط تابعين لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والأحياء والمراكز وهيئة النظافة ينفذ من خلالهم خطة تحرك سريع وتمركز إلى جانب استغلال مقومات المجتمع المدنى فى حال الحاجة لذلك.