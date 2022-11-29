شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس: المدينة الطبية مشروع طموح والتبرعات بلغت 1.7 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، إن المدينة الطبية لجامعة عين شمس حلم، لافتا إلى أن مستشفيات جامعة عين شمس تخدم الآلاف من المرضى .

وأضاف رئيس جامعة عين شمس، فى كلمته خلال استقبال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لبدء جولة تفقدية للمدينة الطبية بجامعة عين شمس، أن فكرة وجود مدينة طبية متكاملة بدأت منذ عام 2015 وتم عمل تخطيط وفكر شامل لتطوير حرم المستشفيات .

وأشار إلى أن فكرة تدشين المدينة الطبية يضمن تحقيق استدامة الخدمة الطبية للمرضى، لافتا إلى أنه تم جمع مليار و700 مليون تبرعات حتى الآن للمدينة الطبية بجامعة عين شمس منذ 2015 وحتى 2022 ، فضلا عن الدعم من الموازنة وعدم تأخر الدولة فى دعم هذا المشروع الطموح رغم الظروف الاقتصادية المتعاقبة

وأكد المتينى، أن الحلم كبير والطموح أكبر وسنستمر فى جمع التبرعات وتعظيم الدخل الذاتى للخروج بالمدينة الطبية للنور بالمستوى الذى نطمح له.

وتطوير منطقة المستشفيات الخاصة بجامعة عين شمس ، جاء بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وإعادة تخطيطها بالكامل، وذلك في إطار انشاء المدينة الطبية لجامعة عين شمس، مع توفير المخصصات المالية اللازمة لهذا المشروع الحيوي الذي سيخدم الآلاف من المرضى، وكذلك تطوير المحاور الرئيسية الخاصة بمنطقة وميدان العباسية للقضاء على الكثافات المرورية بها وتيسير حركة التنقل على طلاب الجامعة وكذلك المواطنين.