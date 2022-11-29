شكرا لقرائتكم خبر عن معهد إعداد القادة يبحث سبل التعاون مع اتحاد الجامعات العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال معهد إعداد القادة فى بيان، أنه انطلاقا من اعداد قائد عربى ، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد ، تم بحث سبل التعاون مع اتحاد الجامعات العربية، ويأتي ذلك تماشياً مع توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتعظيم الاستفادة من التعاون المشترك بين الهيئات والمؤسسات التعليمية المختلفة لخدمة الطلاب.

الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة اجتماعا مع اتحاد الجامعات العربية ، لبحث سبل التعاون التعاون، ويأتي ذلك تماشياً مع توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتعظيم الاستفادة من التعاون المشترك بين الهيئات والمؤسسات التعليمية المختلفة لخدمة الطلاب.

وذكر بيان صادر عن المعهد ، أنه تم إيفاد الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف وكيل المعهد في زيارة رسمية لمقر الأمانة العامة لإتحاد الجامعات العربية بالعاصمة الأردنية عمان، حيث هَدف اللقاء إلى مناقشة سبل التعاون المشترك مع الاتحاد فى الفترة القادمة، وذلك بعد إرسال عدة مخاطبات للاتحاد لطلب التعاون مع الجامعات المختلفة العربية ذات تصنيف دولي مرتفع.

واستقبل الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لإتحاد الجامعات مبدياً ترحيبه بالتعاون مع معهد إعداد القادة، وتضمن الاجتماع أهمية إعداد قادة من طلاب الجامعات العربية على أرض جمهورية مصر العربية التي كانت وستظل مهد الحضارات وخاصة للأشقاء العرب وذلك لما كان لإتحاد الجامعات العربية من دور ريادي في الأنشطة الطلابية المختلفة.

وقد حضر الإجتماع د. خميسي حميدي الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية، د. فواز الزغول مدير المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي، لينا البيطار مديرة الادارة العامة، والمهندس جهاد خراز مساعد مدير المجلس، ودينا أبو رزق منسق اتحاد الجامعات العربية.

ومن جانبه أوضح الدكتور كريم همام على حرص معهد إعداد القادة على تجميع الشباب العربي من مختلف دول العالم تحت مظلة واحدة، وإعداد قائد عربى قادر على تحمل المسئولية، وكذلك التقاء الثقافات ومد جسور التواصل والتعاون في العديد من المجالات، وتحقيق التواصل الفعال بين الحضارات، وتبادل الخبرات المختلفة وتقديم خدمات متميزة للوافدين من الطلاب، والاهتمام بهم وتحفيزهم على المشاركة في الفعاليات المتنوعة التي تنظمها الوزارة متمثلة فى معهد إعداد القادة والذي ينعكس إيجابا على تنمية مهاراتهم ومواهبهم الإبداعية.

وأوضح مدير معهد إعداد القادة أن الخطة الاستراتيجية للمعهد تهدف إلى إعداد الكوادر والقيادات لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030



اتحاد الجامعات العربية