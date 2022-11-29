شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يصل مستشفيات جامعة عين شمس لتفقد إنشاءات المدينة الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل، الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لمستشفيات جامعة عين شمس، وذلك تمهيدا لإجراء جولة تفقدية للمدينة الطبية بجامعة عين شمس، لمتابعة أعمال الإنشاءات وما تم من إنجاز فى أعمال الانتهاء من تدشين المدينة .

وكان فى استقبال وزير التعليم العالى، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية .

وتطوير منطقة المستشفيات الخاصة بجامعة عين شمس، جاء بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وإعادة تخطيطها بالكامل، وذلك في إطار انشاء المدينة الطبية لجامعة عين شمس، مع توفير المخصصات المالية اللازمة لهذا المشروع الحيوي الذي سيخدم الآلاف من المرضى، وكذلك تطوير المحاور الرئيسية الخاصة بمنطقة وميدان العباسية للقضاء على الكثافات المرورية بها وتيسير حركة التنقل على طلاب الجامعة وكذلك المواطنين.