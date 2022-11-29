شكرا لقرائتكم خبر عن صور الأقمار الصناعية.. سحب رعدية تغطى مناطق شاسعة من السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت آخر صور للأقمار الصناعية، أن السحب الرعدية تغطى مناطق شاسعة من المملكة العربية السعودية؛ يصاحبها سقوط أمطار غزيرة على مناطق متفرقة هناك.

وفى السياق ذاته كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء ، يشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بنسبة حدوث 30 % ، وأمطار خفيفة لمتوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 50٪ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وأمطار خفيفة على شمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.



جانب من السحب



سحب رعدية