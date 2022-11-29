شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: توقعات بأمطار رعدية على جنوب سيناء وخليج العقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وشمال الصعيد.

ويشهد اليوم الثلاثاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بنسبة حدوث 30 ٪ ، وأمطار خفيفة لمتوسطة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 50٪ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وأمطار خفيفة على شمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.