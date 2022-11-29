شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة بتتغير.. رفع كفاءة طريق طراد النيل بأوسيم ورصف 3 شوارع حيوية بالوراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الجيزة أعمال رصف وتحسين الطرق بشوارع وميادين المحافظة وفقاً للخطة الاستثمارية الموضوعة للعمل على تحقيق السيولة المرورية وفتح شرايين جديدة وتحسين الرؤية البصرية والعمل على إعادة الوجه الحضارى لشوارع وطرق المحافظة.

ففى حى الوراق، تواصل محافظة الجيزة ، أعمال التطوير الشامل لـ3 شوارع هامة بطول 1.5 كم، وهى المهندس ومصباح عامر وعمر بن الخطاب، حيث شملت أعمال التطوير رفع كفاءة الطرق ورصفها وتطوير أرصفة المشاة وتدعيمها بأعمدة الإنارة؛ لتظهر بالشكل اللائق ولتسهيل حركة انتقال المواطنين.

وفى مركز ومدينة منشأة القناطر، تواصل المحافظة جهدها للانتهاء من أعمال تطوير ورصف طريق برقاش الخطاطبة بطول 2كم، وذلك بداية من كوبرى مشاة نكلا حتى طريق الملك، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الجاري.

وتواصل المحافظة أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق طراد النيل بمركز ومدينة أوسيم، تمهيدا لرصفه بداية من منطقة المعصرة حتى مدخل مركز منشأة القناطر بطول 2,5كم، والذى يعد من أهم الطرق الحيوية فى مركز أوسيم، والطريق الوحيد الذى يربط مركز ومدينة أوسيم بمركز ومدينة منشأة القناطر، وذلك بداية من قرية برطس وحتى قرية المناشي.

ويستهدف التطوير، إضافة حارتين مروريتين للطريق، ليصبح إجمالى عدد حاراته بعد انتهاء أعمال التطوير 4 حارات مرورية، ورصف الطريق وتزويده بأرصفة مشاة وأعمدة إنارة، بتكلفة إجمالية تبلغ 20 مليون جنيه؛ لخدمة 6 قرى ريفية، أهمها قرى سقيل، وبرطس، وبشتيل، والمناشي.



