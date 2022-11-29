شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب جامعة القاهرة يشاهدون مباريات كأس العالم بالمدينة الجامعية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاهد عدد من طلاب المدن الجامعية، أمس، مباراة البرتغال وأورجوي بعد توجيه دكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة بإتاحة مشاهدة مباريات كأس العالم للطلاب بقاعة المشاهدة بالمدينة الجامعية.

وتتسع قاعة المشاهدة لنحو 2000 طالب ومزودة بشاشات عرض لمشاهدة مباريات كأس العالم مجانا لطلاب الجامعة طوال اليوم، وذلك بعد اشتراك الجامعة في القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم، حيث يستطيع طلاب الجامعة الدخول لمشاهدة المباريات بعد الإطلاع على البطاقة الجامعية.

وكان أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة إتاحة مشاهدة مباريات كأس العالم لطلاب المدن الجامعية بقاعة المشاهدة بالمدينة الجامعية بمنطقة بين السرايات.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أنه سيتم فتح قاعة المشاهدة أمام طلاب الجامعة طوال اليوم لمشاهدة مباريات كأس العالم، مشيرًا إلى أن القاعة تتسع لنحو 2000 طالب ومزودة بشاشات عرض كبيرة.