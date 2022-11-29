شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: كل جزء يجيب عنه الطالب بالأسئلة المقالية للثانوية سيحصل على درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل إلكتروني بعيدًا عن العنصر البشري وذلك بنظام ال rubrics، وستكون الدرجة التي يحصل عليها الطالب موزعة على الإجابة أي أن كل جزء يجيب عنه الطالب مخصص له درجة، مضيفًا أنه سيتم عمل مسح ضوئي (scan) لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على سيستم التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين؛ لثبات ودقة التصحيح.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أن ما يهم طلاب الثانوية العامة 2023، هو كيف يذاكر استعدادا للامتحانات ، موضحا أن الامتحان بنظام الاوبن بوك وهناك كتيب مفاهيم يتسلمه الطالب فى لجنة الامتحان، مضيفا أن عدد الأسئلة مثل العام الماضى ولكن تم رفع درجات بعض جزئيات الامتحان، كما أن التعريب مستمر هذا العام لطلاب الثانوية العامة حيث أن الطالب يتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى الإجابة عن الأسئلة المقالية ونصيبها 15% من عدد الأسئلة كما أنه يتم أخد سكان من ورقة الإجابة لتصحيحها من قبل المعلمين.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن درجات كل جزئية موزع على خطوات الحل، مضيفا أنه سيتم توفير امتحان تدريبى للطلاب بعد نصف العام الدراسى، قائلا: أطلب من ابنائى الطلاب أن يذكروا.