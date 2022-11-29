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93% من القراء يطالبون بشن حملات مكثفة لضبط سارقى الدراجات الهوائية

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط سارقى الدراجات الهوائية، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط سارقى الدراجات الهوائية.

وايد 93% من القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط سارقى الدراجات الهوائية، بينما عارض 7% من القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط سارقى الدراجات الهوائية.

 


 
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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