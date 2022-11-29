شكرا لقرائتكم خبر عن 93% من القراء يطالبون بشن حملات مكثفة لضبط سارقى الدراجات الهوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط سارقى الدراجات الهوائية، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط سارقى الدراجات الهوائية.

وايد 93% من القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط سارقى الدراجات الهوائية، بينما عارض 7% من القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط سارقى الدراجات الهوائية.



