شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات بجامعة الأزهر لمتابعة انتشار الفيروسات وأرقام للتواصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مكتب نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، منشوراً بشأن التواصل مع إدارة الجامعة في حالة ظهور أي انتشار لفيروسات بين الطلاب، حيث تضمن المنشور : أنه حرصًا على وقاية أولادنا من أي فيروسات شكلت الجامعة غرفة عمليات خاصة لمتابعة الحالة الصحية للطلبة وذلك للاكتشاف المبكر لأي حالات مشتبه في إصابتها لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها.

وذلك عن طريق وسائل التواصل لتقديم الدعم:

- المركز الطبي بالمدينة الجامعية: 22617527.

- مستشفى الطلبة بالدراسة: 25105719.

-الإدارة الطبية بالجامعة: 24016368 هاتف: 22611399 فاكس: 22623282 الموبايل: 01154900554 واتساب: 01112339903