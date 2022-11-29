شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 29/11/2022 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:00 ص
موعد صلاة الظهر 11:44) ص
موعد صلاة العصر 36: 2
موعد صلاة المغرب 4:56 م
موعد صلاة العشاء 6:17
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:06 ص
موعد صلاة الظهر 11:48
موعد صلاة العصر 2:39
موعد صلاة المغرب 4:58 م
موعد صلاة العشاء 6:21 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:57
موعد صلاة الظهر 11:40 م
موعد صلاة العصر 2:31 م
موعد صلاة المغرب 4:51 م
موعد صلاة العشاء 6:13 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:46
وقت صلاة الظهر 11:31
موعد صلاة العصر 2:28 م
وقت صلاة المغرب 4:49 م
وقت صلاة العشاء 6:08 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:14 ص
موعد صلاة الظهر 11:38 ص
موعد صلاة العصر 39: 2
موعد صلاة المغرب 5:01 م
موعد صلاة العشاء 6:17