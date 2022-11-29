شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى إجراءات وزارة الرى فى التعامل مع السيول؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذت وزارة الموارد المائية والرى، كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة للتعامل مع موسم السيول الأمطار الغزيرة من خلال رفع حالة الاستنفار فى كافة أجهزة الوزارة المعنية .

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل.

1- تم التأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أى طارئ .

2- تم التأكد من جاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ، ووحدات الطوارئ النقالى عند المواقع الساخنة.

3- المرور الدورى والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها لإستقبال الأمطار.

4- رصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام و توفير هذه البيانات بشكل فورى.

5-تخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمناطق التى يشير التنبؤ لحدوث أمطار غزيرة بها حتى تتمكن شبكة المجارى المائية من إستيعاب كميات المياه الإضافية ، بالاضافة للمتابعة المستمرة من جانب الوزارة لضمان جاهزية محطات الرفع و وحدات الطوارئ للتعامل مع أى ازدحامات مائية.