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ما هى إجراءات وزارة الرى فى التعامل مع السيول؟

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القاهرة - سامية سيد - اتخذت وزارة الموارد المائية والرى، كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة للتعامل مع موسم السيول الأمطار الغزيرة من خلال رفع حالة الاستنفار فى كافة أجهزة الوزارة المعنية .

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل. 

1- تم التأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أى طارئ .

2- تم التأكد من جاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ، ووحدات الطوارئ النقالى عند المواقع الساخنة.

3- المرور الدورى والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول والتأكد من جاهزيتها لإستقبال الأمطار.

4- رصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام و توفير هذه البيانات بشكل فورى.

5-تخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمناطق التى يشير التنبؤ لحدوث أمطار غزيرة بها حتى تتمكن شبكة المجارى المائية من إستيعاب كميات المياه الإضافية ، بالاضافة للمتابعة المستمرة من جانب الوزارة لضمان جاهزية محطات الرفع و وحدات الطوارئ للتعامل مع أى ازدحامات مائية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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