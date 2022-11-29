شكرا لقرائتكم خبر عن طبيبة بيطرية تحذر من غسيل البيض قبل حفظه فى الثلاجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الدكتورة الدكتورة سماح نوح، طبيبة بيطرية، رئيس قسم الإرشاد بإدارة الطب البيطرى بمركز الشهداء بالمنوفية، من غسيل البيض قبل حفظه فى الثلاجة، ثم يتم السحب منه حسب الرغبة بعد ذلك، وأشارت إلى ضرورة محاولة المستهلك لأطباء البيض النظيفة نسبيا أثناء الشراء، لتقليل فرص وجود الدم وبراز الدواجن والأتربة على قشرة البيض.

وأضافت سماح، فى تصريحات لـ"الخليج 365": وقبل الاستخدام مباشرة يتم غسل البيض بفرشة صغيرة، موضحة أن قشرة البيض "مسامية" أى يوجد بها مسام تُشبه جلد الإنسان، لكنها لا يمكن رؤيتها بالعين المُجردة، قائلة: كما يوجد غشاء رقيق جدا يغطى القشرة لمنع وصول التراب وأى مصدر للتلوث من خلال القشرة لداخل البيض، لذا فأن عند غسيل البيض، تُصبح المسام مفتوحة وبالتالى السماح لأى شيء يسبب تلوث المحتوى الداخلى ويتسبب فى فساد للبيض دون علم.

وأكدت رئيس قسم الإرشاد بإدارة الطب البيطرى بمركز الشهداء بالمنوفي، ضرورة عدم غسل البيض إلا قبل الاستخدام مباشرة، حتى لا تترك الفرصة لأى مصادر للتلوث باختراق القشرة.