شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصائح رئيس مركز معلومات المناخ للمزارعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن 3 تأثيرات رئيسية للتقلبات الجوية التى تشهدها البلاد بزيادة التذبذبات الحرارية بين حرارة النهار والليل وبين حرارة الايام.. ارتباك فى عمليات الامتصاص والبناء الضوئي والتمثيل الغذائي داخل النبات، وزيادة الرطوبة النسبية والرطوبة الحرة والندى صباحاً وبكثافة بالتالي توفير بيئة مناسبة تماما للأمراض والحشرات، و زيادة سرعات الرياح الرطبة بالتبادل مع الجافة بالتالي زيادة حدوث الجروح الدقيقة فى الاوراق والانسجة النباتية.

وبناء علي هذه التغيرات هناك عدد من النصائح التى حددها الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى نتعرف عليها فى التقرير التالى:

1- وقف الري تمامًا لكل المحاصيل في المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها خلال الفترة من الثلاثاء وحتى الأربعاء.

‏2- في حالة تساقط كميات كبيرة من الأمطار، يجب العمل على تصفية المياه من الأراضي المنزرعة فورًا، منعًا لحدوث تشبع زائد للتربة بالمياه وتوقف النباتات عن الامتصاص.

‏3- تأجيل زراعة البرسيم وغيره حتى انتهاء فترة عدم الاستقرار ويمكن الزراعة "بالطريقة الحيراتي" في المناطق التي ستتساقط عليها كميات أمطار كافية للزراعة.

‏4 - للمحاصيل الدرنية (البطاطس والبنجر) يتم إضافة من 8 إلى 10 لترات حمض فسفوريك في الري بالغمر مع أقرب رية بعد انتهاء موجة عدم الاستقرار.

‏5- التحذير من فرص زيادة انتشار ذبابة الفاصوليا – ذبابة المقات "ديدان ثمار القرعيات" أمراض البياض الزغبي على القرعيات وأمراض اللفحات على البسلة والفاصوليا.

‏6- التحذير من أمراض التربة في محاصيل الباذنجان والفلفل والطماطم في المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها وكذلك من تشقق درنات البطاطس للزراعات البدرية.

‏7- اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد العفن الرمادي على أوراق وثمار الفراولة في حال سقوط أمطار على هذه المناطق.

8- بعد توقف سقوط الامطار الخميس يتم المعاملة بــ اوكسي كلورو النحاس مع مانكوزيب أو كلوروثالونيل او ازوكسي ستروبين أو جلوكانات النحاس، بالمعدلات الموصى بها للمحاصيل المتوقع ظهور الامراض الفطرية بها .

‏‏9- الرش العاجل لبساتين الفاكهة (المانجو المتأخرة – الرمان – البرتقال) بمركبات الكالسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت، منعًا لتشقق الثمار .

10- إعطاء رية خفيفة بالتنقيط لبساتين المانجو للاصناف المتأخرة اللى لسه على الشجر عقب سقوط الامطار مباشرة يضاف معها 2 ك فلوفيك + 3 ك نترات بوتاسيوم.

11- متوقع عند زيادة كميات الامطار زيادة معدلات تساقط ثمار البرتقال لذلك يفضل العمل على صرف المياه قدر الامكان.

12- توقع بعض الآفات الحشرية الهامة.. .

وأهمها تربس البصل والثوم "في الصعيد" وتربس الازهار في فلفل الصوب والمن علي البطاطس وبعد شوية فراشة الياسمين او دودة براعم الزيتون .

13- العمل على تغطية مناشر الأرز أو مناطق تجميع القطن حتى لا يحدث تلف بسبب مياه الأمطار.

14- إبلاغ محالج الإكثار للقطن وحلقات التسويق بتفريغ الحلقات من القطن، مع ضرورة نقله من المناطق المفتوحة في المناطق المتوقع سقوط أمطار عليها.