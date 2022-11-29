شكرا لقرائتكم خبر عن 7 عادات تعرضك للخطر أثناء التعامل مع الكهرباء.. اعرفها واحمي نفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعض العادات اليومية التى يقوم بها العديد من المواطنين اثناء استخدام الطاقة الكهربائية بالمنزل قد تعرض حياته للخطر، و التي يجب التوقف عنها لضمان سلامة وأمان استخدام الكهرباء.

ويوضح الجهاز، بعض العادات التى تعرضك للخطر أثناء التعامل مع الكهرباء داخل المنزل لتجنبها حفاظاً على سلامة المواطنين وهى كالآتي:

1- وضع شريط لاصق على أسلاك الكهرباء دون مراقبته وتبديله متى لزم الأمر .

2- عدم تغطية كل المقابس الكهربائية التي لا تستخدم.

3- شراء ألعاب الأطفال الكهربائية التي تعمل من خلال توصيلها بمصدر الكهرباء، والأفضل منها تلك التي تعمل بالبطاريات.

4- ملامسة المصابيح الكهربائية حينما تكون مضاءة.

5- عدم التأكد دائماً بأن مكان تثبيت المصباح الكهربائي غير مختل.

6- البعض يضع تمديدات كهربائية تحت السجاد والفرش.

7- من الخطورة وجود تمديدات كهربائية في الممرات والمداخل.