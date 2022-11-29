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7 عادات تعرضك للخطر أثناء التعامل مع الكهرباء.. اعرفها واحمي نفسك

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القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ،  بعض العادات اليومية  التى يقوم بها العديد من المواطنين اثناء استخدام الطاقة الكهربائية بالمنزل قد تعرض حياته للخطر، و التي يجب التوقف عنها لضمان سلامة وأمان استخدام الكهرباء.

 

ويوضح الجهاز، بعض العادات التى تعرضك للخطر أثناء التعامل مع الكهرباء داخل المنزل لتجنبها حفاظاً على سلامة المواطنين وهى كالآتي:

 

1- وضع شريط لاصق على أسلاك الكهرباء دون مراقبته وتبديله متى لزم الأمر .

 

2- عدم تغطية كل المقابس الكهربائية التي لا تستخدم.

 

3- شراء ألعاب الأطفال الكهربائية التي تعمل من خلال توصيلها بمصدر الكهرباء، والأفضل منها تلك التي تعمل بالبطاريات.

 

4- ملامسة المصابيح الكهربائية حينما تكون مضاءة.

 

5- عدم التأكد دائماً بأن مكان تثبيت المصباح الكهربائي غير مختل.

 

6- البعض يضع تمديدات كهربائية تحت السجاد والفرش.

 

7- من الخطورة وجود تمديدات كهربائية في الممرات والمداخل.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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