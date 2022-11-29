شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يعني الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية؟..​ هيئة الدواء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية، عن اشتراطات الاستخدام غير الآمن للمضادات الحيوية والذى يؤثر سلبا على الصحة العامة للمواطنين.

وبحسب هيئة الدواء المصرية يشمل الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية على ما يلى:

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-التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب.​

-استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.​

-استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.​

-استخدام المضاد الحيوي بدون استشارة الطبيب.​

-استخدام المضاد الذي وصف لشخص أخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.​

-تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.​

ونصحت هيئة الدواء المصرية بتجنب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية الذي يؤدي إلى بكتريا مقاومة للمضادات الحيوية​.