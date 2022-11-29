شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يعني الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية؟.. هيئة الدواء تجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الدواء المصرية، عن اشتراطات الاستخدام غير الآمن للمضادات الحيوية والذى يؤثر سلبا على الصحة العامة للمواطنين.
وبحسب هيئة الدواء المصرية يشمل الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية على ما يلى:
-التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض، وقبل المدة التي حددها الطبيب.
-استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.
-استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.
-استخدام المضاد الحيوي بدون استشارة الطبيب.
-استخدام المضاد الذي وصف لشخص أخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.
-تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.
ونصحت هيئة الدواء المصرية بتجنب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية الذي يؤدي إلى بكتريا مقاومة للمضادات الحيوية.