شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: نجحنا في تصنيع العديد من الأدوية المدرجة ببروتوكول علاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن جائحة فيروس كورونا أكدت قوة المنظومة الصحية المصرية، وقوة سوق الدواء المصري، حيث نجحت الشركات المحلية في تصنيع العديد من الأدوية المدرجة في بروتوكولات العلاج.

وأضاف أن مصر كان لها فى تصنيع عقار الـ«مولونبيرافير» المُعالج لفيروس كورونا محليًا، لتصبح مصر الدولة الأولى بالشرق الأوسط التي تقوم بإصدار رخصة التسجيل الطارئ للعقار محليًا.

وحول خدمات الرعاية الصحية التي تهدف للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، كان وزير الصحة أكد العمل على قدم وساق لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات القايدة السياسية بالتوسع في تطبيق المنظومة بالمحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة، مؤكداً استمرار تقديم الخدمات للمواطنين من خلال هيئة التأمين الصحي القديم لحين إدراج كافة محافظات الجمهورية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد الوزير استمرار العمل بالمبادرات الرئاسية، تحت شعار «100 مليون صحة» وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية، لتحسين الصحة العامة للمواطنين،