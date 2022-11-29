شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تقسيط مصروفات المدارس الرسمية للغات يشمل جميع الصفوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن قرار تقسيط المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الرسمية للغات والمتميزة يشمل طلاب جميع الصفوف الدراسية من رياض الأطفال حتى الثانوى العام، موضحة أنه لا صحة لما تردد بشأن استثناء تلاميذ رياض الأطفال من تقسيط المصروفات ومطالبة أولياء الأمور بسدادها مرة واحدة.

وكان أولياء أمور طلاب اشتكوا من مطالبة المدارس بسداد المصروفات كاملة لتلاميذ رياض الأطفال.

قرر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تقسيط تحصيل مصروفات المدارس الرسمية التجريبية للغات على 3 أقساط، الأول منها أول أكتوبر المقبل بواقع 50% والقسط الثانى، منها أول شهر يناير المقبل بواقع 30%، والقسط الثالث منها في شهر مارس المقبل بواقع 20%.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تحصل مصروفات المدارس التجريبية" الرسمية للغات والمتميزة للغات المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014، ونشرة المصروفات الدراسية التي تصدر عن الإدارة العامة للتوجيه المالى والإدارى بالوزارة على 3 أقساط، مشددة على مديرى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية بالتنبيه على مديرى المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات بالالتزام بتحصيل المصروفات على 3 أقساط.