شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: تقسيط مصروفات المدارس الرسمية للغات يشمل جميع الصفوف والان مع تفاصيل الخبر
وكان أولياء أمور طلاب اشتكوا من مطالبة المدارس بسداد المصروفات كاملة لتلاميذ رياض الأطفال.
قرر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تقسيط تحصيل مصروفات المدارس الرسمية التجريبية للغات على 3 أقساط، الأول منها أول أكتوبر المقبل بواقع 50% والقسط الثانى، منها أول شهر يناير المقبل بواقع 30%، والقسط الثالث منها في شهر مارس المقبل بواقع 20%.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تحصل مصروفات المدارس التجريبية" الرسمية للغات والمتميزة للغات المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014، ونشرة المصروفات الدراسية التي تصدر عن الإدارة العامة للتوجيه المالى والإدارى بالوزارة على 3 أقساط، مشددة على مديرى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية بالتنبيه على مديرى المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات بالالتزام بتحصيل المصروفات على 3 أقساط.