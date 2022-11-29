شكرا لقرائتكم خبر عن التأمينات: نستهدف أن يحصل المواطن على 80% من آخر مرتب يحصل عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، إن إصلاح منظومة التأمينات يستغرق وقتا ويتم بالتدريج، مضيفا أننا نستهدف أن يحصل المواطن على 80% من آخر مرتب يحصل عليه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى، أن رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 1700 جنيه بدلا من 1400 جنيه، لافتا إلى أن رفع الحد الأقصى للأجل الاشتراك التأمينى ليكون 10900 جنيه بدل من 9400 جنيه.

وكان اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أعلن أنه اعتباراً من أول يناير 2023 سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 1700 جنيه بدلاً من 1400 جنيه، كما سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 10900 جنيه بدلاً من 9400 جنيه.