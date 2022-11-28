شكرا لقرائتكم خبر عن يحتوى على 6 كنائس.. تعرف على الدير الأحمر فى سوهاج × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الدير الأحمر أحد أهم الأديرة فى تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية حيث يعتبر أول مــن عَمّــر هــذه الصحــراء بالرهبــان الأنبــا بيجــول خــال الأنبــا شــنودة وذلــك فــى بدايــة القــرن الرابــع الميــلادى، وعــاش معــه فــى الصحــراء الكائــن بهــا الآن الديــر الأحمــر الــذى بنــى علــى النظــام الباخومــى حوالــى ثالثيــن راهبًا.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن الدير الأحمر في سوهاج.

1 - يقع الدير الأحمر غرب مدينة سوهاج بمسافة تبعد حوالى 21 كم.

2 - يعتبر من أهم الأديرة التى شيدت فى العصور المسيحية المبكرة.



الكنيسة الرئيسية من الداخل

3 - أنشأه الأنبا بشاى فى أوائل القرن الرابع الميلادى.

4 - استخدم الطوب الأحمر كمادة أساسية فى تشييده لذا سمى بالدير الأحمر.

5 - استخدم حجر الجير الأبيض وبعض الأعمدة من الجرانيت الوردى والأسود.

6 - تعرض الدير للحريق مرتين الأولى أثناء الحكم الرومان والثانية بفعل البربر ولم يتبقى منه سوى الكنيسته و الحصن الذي يقع فى الجهة الجنوبية من الكنيسة.

7 - يوجد بقايا أجزاء معمارية إلى الشمال من الكنسية يعتقد أنها أجزاء من مدينة صناعية.

8 - الكنيسة الرئيسية: كنيسة الأنبا بيجول والأنبا بيشاى وهى عبارة عن مساحة مستطيلة مقسم إلى صحن يتكون من 3 أجنحة، بالإضافة إلى كنيسة القديسة العذراء مريم الأثرية وكنيسة القديس الأنبا كاراس السائح وكنيسة الأنبا بيجول والأنبا بيشاى ” كنيسة الرهبان وكنيسة الشهيد أبسخيرون القلينى وكنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس.



مدخل الكنيسة الرئيسية

9 - يوجد فى الركن الجنوبى الغربى كنيسة ملحقة تعرف باسم السيدة العذراء.

10 - الحصن: يرجح أنه يرجع لعصر الأمبراطورة هيلانة، وهو عبارة عن مبنى مربع تقريبا، وعادة يحتوي على مجموعة من الوحدات التى تمكن الرهبان العيش لفترة طويلة بداخله ككنيسة والقلالي والمخازن ومصادر المياة.