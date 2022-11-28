شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مهام لجنة شئون المهجر فى الكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر المجمع المقدس السلطة التشريعية والقضائية العليا فى الكنيسة الأرثوذكسية، وله أن يسن قوانين للكنيسة بما يتفق والاحتياجات الجديدة، وأن يصدر لوائح داخلية خاصة بسيامات كل درجة من درجات الكهنوت.

ومن أبرز لجان المجمع المقدس لجنة شئون المهجر، حيث تقوم بالإشراف على كنائس المهجر سواء المتحدثة باللغة الإنجليزية أو المتحدثة بلغات أخرى وحل مشكلاتها.

ومن أبرز اختصاصات المجمع المقدس في الكنيسة أنه له أن يحكم على صاحب كل درجة من درجات الكهنوت وكذلك على أى علمانى يقدم بتهمة تمس الكنيسة أو تعاليمها ويمكن أن تستأنف إلى المجمع أى أحكام كنسية صدرت ضد كاهن أو أحد أفراد الشعب.

ويعتبر المجمع المسئول الأعلى عن الإيمان والعقيدة وله أن يفسر قواعد الإيمان بما لا يتعارض مع التسليم الكنسى الثابت والمجمع له السلطة أن يراجع أية كتب صدرت فى التعليم الكنسى ويحكم بما يراه.