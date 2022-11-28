شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس تبادل قدرات.. تعرف على فوائد مشروعات الربط الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتميز مشروعات الربط الكهربائي بين مصر وجميع دول العالم بالعديد من المزايا التي ستعود بالنفع على الدولة و بالتالى المواطنين، ولعل أهمها تبادل القدرات بين مصر وهذه الدول و لكن هناك مكاسب سياسية واقتصادية كبيرة، وفيما يلى فوائد مشروعات الربط الكهربائى على مصر :

1- تتحول مصر فى عام 2030 لمحور عالمى للطاقة لنقل الكهرباء من خلال مشروعات الربط الكهربائى وفقا لخطة الدولة.

2- تجنى مصر العملة الصعبة بعد تحديد سعر بيع الكيلو وات ساعة للدول الأوروبية والأفريقية و الخليجيه .

3- بدات الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى تنفيذ مشروع الربط الكهربائى مع السعودية بقدرة 3 آلاف ميجا وات بتكلفة تصل إلى 10 مليار جنيه و على أحدث نظام وهو نظام التيار المستمر Dc خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

4- بدأت وزارة الكهرباء فى تقيم الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائى مع قبرص بقدرة 3 آلاف ميجا وات، و الذى يتيح لمصر الربط مع اليونان ثم باقى أوروبا لتتحول مصر لناقل هام للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.

5- انتهت وزارة الكهرباء من تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط الكهربائى مع السودان بقدرة 80 ميجا وات من اجمالي 300 ميجا وات من المتوقع أن يصل إلى 3 آلاف ميجا وات، و يتيح هذا المشروع الربط بين مصر و دول افريقيا.

6ـ ترتبط مصر مع كل من الأردن وليبيا ويتم حالياً إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائى مع الأردن لتصل إلى 2000 ميجاوات بدلاً من 450 ميجاوات حالياً.

7- مشروعات الربط الكهربائى تحقق عائد مادى كبير بالعملة الصعبة تعود بالنفع على الاقتصاد المصرى و تساهم فى انخفاض أسعار شرائح الكهرباء.