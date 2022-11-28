شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المنتدى العربى حول إزالة ملوحة مياه البحر باستخدام الطاقة النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أنه سيتم إنطلاق الجلسة الإفتتاحية للمنتدى العربي السادس حول" أفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية" برعاية الدكتورمصطفى مدبولی رئيس مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 6 ديسمبر.

ومن جانبه أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أن مصر تبعث رسالة سلام للعالم من خلال تطبيق برنامجها النووي السلمي لتوليد الكهرباء بمدينة الضبعة بقدرة 4800 ميجا وات ، مؤكدا أن هذا المشروع سيكون مثال يحتذى به وسيتم الانتهاء من تشغيل الرصيف البحرى لاستقبال معدات المحطة النووية بالضبعة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأوضح الوكيل فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه من المتوقع أن يتم استقبال أول معدة من المعدات طويلة الأمد للمحطة النووية خلال شهر يناير المقبل، مشيرا إلى أن شركة روساتوم الروسية للطاقة النووية تتقدم في تصنيع التربينات لأول وحدة طاقة نووية لمحطة الضبعة النووية حيث قد تم الانتهاء من 90% من تصنيع عمود الدوران الخاص بالتربينة منخفضة الضغط ومن المخطط الانتهاء من عمليات التصنيع من التربينات للوحدة النووية الأولى لمحطة الضبعة في الربع الرابع من عام 2025.