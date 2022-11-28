شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام القاهرة تعلن بدء تنظيم دورات وامتحانات التحول الرقمى المعتمدة من الأعلى للجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز التحول الرقمي بكلية الإعلام جامعة القاهرة، عن بدء دورات وامتحانات شهادة أساسيات التحول الرقمي المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك لكل من أعضاء هيئة التدريس للترقي وأعضاء الهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا المسجلين لدرجة الماجستير والدكتوراه والدبلومات المهنية كشرط منح للدرجة العلمية.

وكان المجلس الأعلى للجامعات، أقر على طلاب الدراسات العليا ضرورة الحصول على شهادة التحول الرقمي كشرط أساسي لمنح الدرجة العلمية لطلاب الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه، فضلا عن ضرورة حصول المدرسين والأساتذة المساعدين لها كشرط للترقية.

وتعد شهادة التحول الرقمي شرط منح الدرجة العلمية لطلاب الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه، وكذلك الهيئة المعاونة (المعيدين والمدرسين المساعدين).