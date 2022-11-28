الكهرباء تضع آليات جديدة لرفع نسب التحصيل والقضاء على السرقات

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وضعت آليات جديدة لرفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء إلى100%، وخفض نسب الفقد بالشبكة من خلال تكثيف حملات ضبط سارقى التيار الكهربائى خاصة خلال أشهر الصيف.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك مشكلة كبيرة فى التحصيل بشركات توزيع الكهرباء، كاشفاً أن تحصيل قيمة فاتورة الاستهلاك من المشتركين هو المورد الوحيد لقطاع الكهرباء الذى تتمكن من خلال فى الاستمرار فى تطوير شبكات توزيع ونقل الكهرباء وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

وأوضح المصدر، أن نسبة التحصيل لا تصل إلى 100% وهو أمر لن يتحقق إلا بعد الانتهاء من تحويل كافة العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع، موضحا أن هذه النوعية من العدادات تضمن للمواطن والدولة حقوقهم كاملة بدون الحاجة لتدخل عنصر بشرى.

وأضاف المصدر، أن هناك آليات جديدة سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة خاصة برفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء وتقليل الخسائر المالية الضخمة التى تتعرض لها الوزارة نتيجة سرقات التيار الكهربائى.