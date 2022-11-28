شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تطلق حملة تطعيم شلل الأطفال بجميع محافظات الجمهورية 11 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق حملة قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، خلال الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر 2022 ، مشيراً إلى أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات بالمجان.

وأوضحت وزارة الصحة، أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال سيتم تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية ، مشيرة أن الحملة تستهدف تطعيم حوالى 16 مليون طفل.

وأضافت أهمية التطعيم لجميع الأطفال في الفئة العمرية من يوم إلى 5 سنوات، لافتة إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ الحملة القومية سنوياً للحفاظ على مصر خالية من المرض ، حيث سُجلت آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004 وأعلنت منظمة الصحة العالمية مصر خالية من المرض في عام 2006 ، وعلى الرغم من ذلك ، تنفذ الوزارة حملات قومية سنوية ، لرفع الحالة المناعية للأطفا ،ل أقل من خمس سنوات ولرفع المناعة بين الأطفال الوافدين من البلاد التي يتواجد بها سريان لفيروس شلل الأطفال ، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.

ويشارك بالحملة حوالى 90 ألف شخص يمثلون فرق التطعيم ، تم إعدادهم وتدريبهم بشكل جيد ،كما يتم متابعة أعمال الحملة يومياً من الغرفة المركزية بالشئون الوقائية بالوزارة.