شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تطلق حملة تطعيم شلل الأطفال بجميع محافظات الجمهورية 11 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت وزارة الصحة، أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال سيتم تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية ، مشيرة أن الحملة تستهدف تطعيم حوالى 16 مليون طفل.
وأضافت أهمية التطعيم لجميع الأطفال في الفئة العمرية من يوم إلى 5 سنوات، لافتة إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ الحملة القومية سنوياً للحفاظ على مصر خالية من المرض ، حيث سُجلت آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004 وأعلنت منظمة الصحة العالمية مصر خالية من المرض في عام 2006 ، وعلى الرغم من ذلك ، تنفذ الوزارة حملات قومية سنوية ، لرفع الحالة المناعية للأطفا ،ل أقل من خمس سنوات ولرفع المناعة بين الأطفال الوافدين من البلاد التي يتواجد بها سريان لفيروس شلل الأطفال ، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.
ويشارك بالحملة حوالى 90 ألف شخص يمثلون فرق التطعيم ، تم إعدادهم وتدريبهم بشكل جيد ،كما يتم متابعة أعمال الحملة يومياً من الغرفة المركزية بالشئون الوقائية بالوزارة.