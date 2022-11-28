شكرا لقرائتكم خبر عن أ ش أ: رئيس مجلس السيادة بالسودان يقرر تجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم قرارا بتجميد نشاط النقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل.

وذكر مجلس السيادة الانتقالي بالسودان - في بيان اليوم الاثنين أن القرار وجه الجهات المعنية بوضع القرار موضع التنفيذ.

كما أصدر رئيس مجلس السيادة الإنتقالي قرارا بتشكيل لجنة برئاسة مسجل عام تنظيمات العمل بوزارة العدل، وذلك لتكوين لجان تسيير للنقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل لحين إنعقاد جمعياتها العمومية.

وتختص اللجنة أيضاً، بتحديد وحصر أرصدة وحسابات هذه النقابات داخل وخارج السودان ووضعها تحت السيطرة، فضلاً عن القيام بأي إجراء أو عمل يتطلبه الظرف الماثل فيما يتعلق بالنواحي الاجتماعية والتكافلية لمنسوبي هذه النقابات.

ونص القرار على أن تكون عضوية اللجنة من ممثلين لوزارة العدل والنائب العام وديوان المراجعة القومي وأي شخص تراه اللجنة مناسبا، على أن ترفع اللجنة إجراءاتها على وجه السرعة .. ووجه القرار الجهات المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ.