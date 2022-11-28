شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات إيجابية لاقتصاد مصر.. الرئيس السيسى يوجه بتعميق الدراسات المتخصصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة المؤشرات الاقتصادية في ضوء استمرار تداعيات الأوضاع العالمية".

اجتمع الرئيس السيسى برئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى ووزيرة التخطيط هالة السعيد

تناول الاجتماع متابعة المؤشرات الاقتصادية فى ضوء استمرار تداعيات الأوضاع العالمية

وجه الرئيس باستمرار وتعميق الدراسات المتخصصة ذات الصلة بالأوضاع الاقتصادية العالمية

هدف الدراسات الحفاظ على مكتسبات الجهود الناجحة للإصلاح الاقتصادى خلال السنوات الماضية

قالت وزيرة التخطيط إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى 5% نموا بنهاية العام المالى الجارى



مؤشرات قوية للاقتصاد المصرى

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