شكرا لقرائتكم خبر عن مركز القاهرة الدولي لحفظ السلام ينظم دورة تدريبية للصحفيين الصوماليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ السلام دورة تدريبية لعدد من الصحفيين الصوماليين بالقاهرة، بحضور السفير الياس شيخ عمر أبو بكر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والسفير أحمد نهاد عبد اللطيف مدير عام مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ السلام.

وثمن السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية فى كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة التدريبية اليوم، جهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمها الدائم للصومال فى كافة المجالات وعلى مختلف المستويات، مما يدل عمق مستوى العلاقات الثنائية التى تشهد أفضل مستوياتها حاليا، موجها الشكر لمصر على جهودها الصادقة للوقوف إلى جانب الصومال فى هذه المرحلة الحاسمة فى تاريخه، مجددا عزم الصومال على مواصلة التعاون وتعزيز التنسيق والتكاتف بما يخدم مصالح الشعب الصومالى والمصرى.

وقال السفير الصومالى فى كلمته إنه لا يخفى على أحد أهمية دور الإعلام فى مواجهة التحديات الراهنة التى تواجه العالم حيث أصبح للإعلام دور هام فى نقل المعلومات بشكل إيجابى وصحيح لمواجهة الحملات المضللة التى تستخدمها بعض الجهات لتضليل الرأى العام وبث المفاهيم المسمومة التى تؤثر سلبا على استقرار أوطاننا ومجتمعاتنا، وبالطبع فان هذه الدورات التدريبية تساهم بشكل كبير فى التوعية الوطنية وتوحيد الرسالة الاعلامية الخاصة بالحكم الرشيد ومحاربة التطرف والارهاب والقبلية والطائفية، كما تساهم فى تبادل الرؤى والأفكار من أجل خدمة دولنا العربية لإيصال رسالة إعلامية هادفة إلى الرأى العام العربى والدولى.

وأكد السفير الصومالى، حرص جمهورية الصومال الفيدرالية على زيادة تنظيم مثل الدورات التدريبية المتخصصة للإعلاميين الصوماليين بما يساهم فى الارتقاء بمستوى الأداء وتطوير المنظومة الإعلامية الصومالية، لتحقيق نقلة نوعية ومتميزة تشمل جميع أجهزتنا الإعلامية حتى نرتقى إلى تطلعات شعبنا فى تحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية والثقافية.

وأضاف أن للإعلام دورا كبيرا فى تحصين الشباب الصومالى والعربى من الهجمة الشرسة لبث الفتنة والفكر المتطرف فى نفوس الشباب والتى تعانى منها بلادى الصومال، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون وتكاتف الجهود المشتركة لمواجهة الإرهاب والتطرف، للتحذير من خطورة حركة الشباب الإرهابية التى تدمر الأخضر واليابس فى الصومال تحت مرأى ومسمع من الجميع.

وأعرب السفير الصومالى عن شكره لمركز القاهرة الدولى لحرصه الدائم على تعزيز أطر التعاون بين جمهورية الصومال الفيدرالية والمركز لتعزيز وصقل مهارات الصوماليين والارتقاء بمستواهم المهنى وتعزيز قدراتهم.