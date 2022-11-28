شكرا لقرائتكم خبر عن من حق "الكهرباء" رفض طلبك لتركيب عداد كودى فى هذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك بعض الطلبات الخاصة بالتحول من المحاسبة بنظام الممارسة لتركيب عداد كهرباء كودى يتم رفضها حتى إذا انطبق عليها كافة الشروط المطلوبة لتركيب عداد الكهرباء.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365"، أن عدم الانتظام فى سداد قيمة الممارسة التى يتم تحديدها بناء على تحرير محضر سرقة التيار يعرض المواطن للغرامة و تحويل محضر السرقة للنيابة ومن أهم أسباب رفض طلب تركيب عداد الكهرباء الكودى.

و أضاف حمزة، إن تركيب العدادات الكودية ياتى فى اطار السير بالتوازي مع خطة الحكومة فى قانون التصالح مع مخالفات البناء ، موضحا أن الوزارة حريصة على الحفاظ على حق المواطن و الدولة معا في أن يحصل كل طرف على حقوقه كاملة.

وأشار حمزة إلى أن محاضر سرقات التيار الكهربائي التى يتم تحريرها بواسطه مباحث شرطة الكهرباء او من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالقطاع كانت تعتمد على إجراء محضر صلح بين سارق التيار و شركة الكهرباء و يتم تحديد مبلغ مالي كغرامة يتم سدادها شهرياً بما يعرف بنظام الممارسة ، مشيرا إلى أن القرار الجديد سيجعل محضر سرقة التيار الكهربائي يحول للنيابة مباشرة فى حالة عدم وجود جواب التصالح للمبنى أو الوحدة المخالفة.