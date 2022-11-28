شكرا لقرائتكم خبر عن لو القديم اتسرق.. تعرف على إجراءات تركيب عداد مياه جديد بدل فاقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الإجراءات والمستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه جديد بدلا من المفقود أو المسروق، وجاءت كالآتى:

المستندات المطلوبة:

1- طلب من العميل أو المنتفع.

2- بطاقة الرقم القومي.

3- صورة من محضر سرقة العداد.

4- آخر فاتورة مياه للعميل.

5- التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

6- البريد الالكتروني للعميل.

الإجراءات:

1- قيام العميل باستيفاء طلب تقديم الخدمة.

2- قيام العميل بسداد قيمة المعاينة.

3- قيام الفني بإجراء المعاينة والتأكد من فقد العداد.

4- إخطار العميل بسداد مقايسة تركيب عداد جديد والمديونية المستحقة على الاشتراك.

5- إصدار أمر شغل للفني لتركيب العداد الجديد وصرف العداد و المهمات من المخازن.

6- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.