شكرا لقرائتكم خبر عن لو القديم اتسرق.. تعرف على إجراءات تركيب عداد مياه جديد بدل فاقد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الإجراءات والمستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه جديد بدلا من المفقود أو المسروق، وجاءت كالآتى:
المستندات المطلوبة:
1- طلب من العميل أو المنتفع.
2- بطاقة الرقم القومي.
3- صورة من محضر سرقة العداد.
4- آخر فاتورة مياه للعميل.
5- التليفون الأرضي والمحمول للعميل.
6- البريد الالكتروني للعميل.
الإجراءات:
1- قيام العميل باستيفاء طلب تقديم الخدمة.
2- قيام العميل بسداد قيمة المعاينة.
3- قيام الفني بإجراء المعاينة والتأكد من فقد العداد.
4- إخطار العميل بسداد مقايسة تركيب عداد جديد والمديونية المستحقة على الاشتراك.
5- إصدار أمر شغل للفني لتركيب العداد الجديد وصرف العداد و المهمات من المخازن.
6- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.