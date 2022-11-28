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لو القديم اتسرق.. تعرف على إجراءات تركيب عداد مياه جديد بدل فاقد

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القاهرة - سامية سيد - حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الإجراءات والمستندات المطلوبة لتركيب عداد مياه جديد بدلا من المفقود أو المسروق، وجاءت كالآتى: 

 

 

المستندات المطلوبة:

 

1- طلب من العميل أو المنتفع.

 

2- بطاقة الرقم القومي.

 

3- صورة من محضر سرقة العداد.

 

4- آخر فاتورة مياه للعميل.

 

5- التليفون الأرضي والمحمول للعميل.

 

6- البريد الالكتروني للعميل.

 

 

الإجراءات:

 

1- قيام العميل باستيفاء طلب تقديم الخدمة.

 

2- قيام العميل بسداد قيمة المعاينة.

 

3- قيام الفني بإجراء المعاينة والتأكد من فقد العداد.

 

4- إخطار العميل بسداد مقايسة تركيب عداد جديد والمديونية المستحقة على الاشتراك.

 

5- إصدار أمر شغل للفني لتركيب العداد الجديد وصرف العداد و المهمات من المخازن.

 

6- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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