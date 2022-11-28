شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التعليم: تصحيح امتحانات الثانوية العامة هذا العام إلكترونى بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شادى زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الدكتور رضا حجازى ينتهج سياسة المكاشفة والمصارحة منذ بداية العام الدراسي لتوضيح كافة المعلومات والتفاصيل للطلاب وأولياء الأمور حتى لا يكون هناك مفاجآت على الطلاب أو أمور متشابهة.

وأوضح شادي زلطة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن امتحان الثانوية العامة هذا العام هو نفس عدد أسئلة امتحانات السنة الماضية، ولكن في أجزاء اختلفت فقط، حيث ستكون أسئلة الجزء المقالي بنسبة 15% من الامتحانات وأسئلة الاختيارات المتعددة 85%.

وأشار شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إلى أن اسئلة الاختيار المتعدد زادت وتختلف من مادة إلى آخرى والطالب سيتلم كراسة الأسئلة والبابل شيت، موضحا أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة سيكون إلكتروني بالكامل.