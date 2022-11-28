شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى يطلع على نتائج COP27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الرئيس السيسى يطلع على نتائج COP27 فى حشد التمويلات الإنمائية للمشروعات الوطنية للتحول الأخضر.. .. الدكتور رضا حجازى يعلن تفاصيل امتحانات 2023 وخطة الوزارة خلال الفترة المقبلة.. قمح المصريين خط أحمر.. بتوجيهات رئاسية.. المشروع القومى لإنشاء الصوامع

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الرئيس السيسى يطلع على نتائج COP27 فى حشد التمويلات الإنمائية للمشروعات الوطنية للتحول الأخضر.. الرئيس يوجه بالإسراع فى تنفيذ المشروعات قيد التعاون مع شركاء التنمية.. ويتابع المؤشرات الاقتصادية فى ضوء تداعيات الأوضاع العالمية

تكافؤ الفرص استراتيجية التعليم للثانوية العامة.. الدكتور رضا حجازى يعلن تفاصيل امتحانات 2023 وخطة الوزارة خلال الفترة المقبلة.. ويؤكد: سنتصدى للغش بعدة طرق ومواصفات الامتحانات كما يلى:

الامتحان بنظام الأوبن بوك.. كتيب مفاهيم وعدد الأسئلة مثل العام الماضى ولكن تم رفع درجات كل جزئية.. الطالب يتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية.. نصيب الأسئلة المقالية 15 % من عدد الأسئلة.. يتم أخذ سكان من ورقة الإجابة لتصحيحها من قبل المعلمين.. درجات كل جزئية موزعة على خطوات الحل.. سيتم توفير امتحان تدريبى للطلاب بعد نصف العام الدراسى.. يتم نشر مواصفات امتحانات الثانوية العامة لأول مرة.. الوزارة ستتصدى للغش بطرق كثيرة وقوية وهناك حرص على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب

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