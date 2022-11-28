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شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الرئيس السيسى يطلع على نتائج COP27 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تناولت الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الرئيس السيسى يطلع على نتائج COP27 فى حشد التمويلات الإنمائية للمشروعات الوطنية للتحول الأخضر.. .. الدكتور رضا حجازى يعلن تفاصيل امتحانات 2023 وخطة الوزارة خلال الفترة المقبلة.. قمح المصريين خط أحمر.. بتوجيهات رئاسية.. المشروع القومى لإنشاء الصوامع
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