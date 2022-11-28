شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين المهندسة نيفين عثمان أمينا عاما للمجلس القومى للطفولة والأمومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرالدكتورمصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين المهندسة نيفين عثمان فى وظيفة أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، وذلك في ضوء ما عرضه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

جدير بالذكر أن نيفين عثمان خريجة كلية الهندسة جامعة القاهرة، وتقلدت عدد من المناصب منها مهندسة تخطيط فى الهيئة القومية للانفاق، وانضمت للعمل في منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ثم برنامج الأغذية العالمي لمدة 20 عاما في مجالات عمل الأطفال، وريادة الأعمال النسائية، والتعاونيات، والتدريب المهني، والتعليم المجتمعي والرسمى، والتغذية المدرسية.

كما عملت نيفين عثمان خبيرا تنمويا بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، ومستشار لوزير التضامن الاجتماعي للتغذية المدرسية والمجتمع المدنى وتنمية الطفولة المبكرة.