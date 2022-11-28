شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الجامعات.. اعرف قائمة حقوقك فى 22 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” القائمة الكاملة للحقوق التى يتمتع بها الطالب الجامعى وذلك وفقا للميثاق الإخلاقى للطالب الجامعى، حيث تضم قائمة الحقوق التي يتمتع بها الطالب الجامعى:

1- توفير البيئة الدراسية والمناخ العلمى المناسب له للحصول على تعلم ذي جودة عالية بما يتماشى مع رسالة الجامعة

2- الحصول على البطاقة الجامعية التى تثبت شخصيته داخل وخارج الجامعة

3- الالتحاق بالكلية أو القسم العلمى حسب رغبته وفق ضوابط وشروط القبول والتسجيل التى تقرها الجامعة

4- إشعاره وإحاطته بوجود يوم إرشادى للتعريف بكليات الجامعة وأقسامها ومعرفة ما يناسبه منها للالتحاق بها بعد توفر شروط القبول فى الطالب

5- التحويل من كلية لأخرى داخل الجامعة أو من قسم علمى لأخر أو تحويل نظام الدراسة من انتساب إلى انتظام أو تعليم عن بعد حسب اللوائح المنظمة الخاصة بالتحويل وحسب إمكانيات المتاحة داخل الكلية

6- الاستفادة من خدمات ومرافق الجامعة مثل" السكن الجامعى" للمساعدة النفسية والاجتماعية ، الملاعب الرياضية، الأنشطة الطلابية والفعاليات التعليمية، والمطاعم ، وفقا للوائح الجامعة.

7- توفير الرعاية الصحية الكافية له وحسب ما تنص عليه لوائح الجامعة من توفير العلاج بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة للجامعة

8- الحصول على الخدمة اللائقة والمناسبة لاحتياجاته وتعريفه بها فى حالة كونه من ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك حسب الإمكانات المتاحة

9- الحصول على المقرر الدراسى عند بدء الدراسة والذى يشتمل على معلومات عن أساتذة المقرر الدراسى وأهدافه ومخرجاته التعليمية والجدول الزمنى لتنفيذ المقرر، وأساليب وطرق تقييم الطالب خلال الفصل الدراسى من اختبارات وأنشطة تتعلق بالمادة وتطبيقات عملية على المادة وتوزيع المهارات الواجب اكتسابها ا والمراجع ومصادر المعرفة والتعلم.

10- حرية التعبير عن الرأي والمناقشة فى الأمور التعليمية والتربوية التي تخصه على أن يكون ذلك فى حدود السلوكيات اللائقة ووفقا لأنظمة الجامعة ولوائحها.

11- المحافظة على سرية المعلومات والخصوصية التامة فى كل ما يتعلق به وعدم الإطلاع أو استخدام المعلومات الشخصية مثل " السجل الأكاديمى والملف الشخصى وكشف الدرجات الخاص به إلا للمصرح لهم فقط.

12- إشعاره قبل اتخاذ أي قرار بحقه ولفت نظره عند وقوع أي مخالفات وإخطاره كتابيا بما تم اتخاذه من قرارات بحقه مع إعطائه حق النقض فى أي قرار يتعارض مع مصلحته الأكاديمية وفقا لأنظمة الجامعة ولوائحها.

13- التمتع بخدمات الرعية الاجتماعية التي تقدمها الجامعة والحصول على إعانات أو قروض مالية بعد دراسة حالته المادية وثبوت حاجته لها وفقا لأنظمة الجامعة ولوائحها.

14- الحصول على الحوافز المادية الإضافية المقررة فى حالة كونه طالبا متفوقا.

15- ضمان سرية الشكوى المقدمة منه ضد استاذه مع الشعور بالأمن الحسى بحيث لا يتعرض إلى أخطار جسدية أو صحية والأمن المعنوى أو النفسى بحيث لا يشعر الطالب بأى تهديد معنوى مثل التخويف من العقوبة أو التعرض للإهانة والسخرية من قبل الجهات الاكاديمية والإدارية.

16- التظلم لدى الجهة المعنية فى حالة عدم الحصول على حقوقه

17- التزام أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بمواعيد وأوقات المحاضرات والسعات المكتبية وفترات الراحة وعدم إلغاء المحاضرات أو تغيير أوقاتها إلا فى حالة الضرورة وبعد الإعلان عن ذلك على أن يتم إعطاء محاضرات بديلة عن تلك التي تم إلغاؤها أو التغيب عنها بما لا يتعارض مع وقت الطالب أو قدرته على الاستيعاب.

18- توفير فرص التواصل الدائم مع عضو هيئة التدريس وحرية طرح الأسئلة عليه دون حرج أو تهيب مع الالتزام بآداب النقاش وحسب ما تقتضيه الآداب العامة.

19- الحصول على وثيقة التخرج عند إنهاء متطلبات التخرج وفقا لأنظمة ولوائح الجامعة خلال الفترة الزمنية التي تخددها الجامعة لتسليم الوثيقة

20- تعريفه بمصادر الحصول على اللوائح والأنظمة الجامعية من خلال موقع الجامعة الإلكترونى وشئون الطلاب

21- إحاطة الطالب بما يصدر فى حقه من إنذار أو لفت نظر أو حرمان من الاختبار النهائي وإحاطته بسبب حرمانه قبل موعد الاختبار النهائي بوقت كاف

22- أن تكون أسئلة الاختبارات ضمن إطار المنهج الدراسى ومحتوياته وأن يراعى التوزيع المتوازن والمنطقى للدرجات ضمن هذا الإطار.