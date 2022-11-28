شكرا لقرائتكم خبر عن "صندوق الإدمان": 50% من الراغبين فى العلاج يتعاطون مخدر الحشيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن أكثر المواد المخدرة انتشارا الآن هي الحشيش، وقبل ذلك كان الترامادول رقم واحد في المواد الأكثر انتشارا، مفيدا بأن 50% من المدمنين الذين يأتون طلبا للعلاج يريدون العلاج من الحشيش.

وأوضح عمرو عثمان، في لقاء ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة صدى البلد، أن الحشيش يحدث الاعتماد النفسي وهو إدمان ومخدر الحشيش بدأ يدخل فيه مواد تخليقية وخلطات تجعله يحدث الإدمان بشكل أكبر حتى يجذبوا أعداد أكبر من المدمنين.

وتابع: "هناك إضافة لمركبات كيميائية على الحشيش الآن تجعله يحدث الإدمان أكثر من الأوقات السابقة بمراحل"، مؤكدا أن هناك تنامي للمخدرات التخليقية مثل الشابو والاستروكس، وهذه الأنواع بدأت في الانتشار بعد جائحة كورونا.