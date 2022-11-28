شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تطلق الدورة التدريبية للمتقدمين للجنة القيد "الدفعة الثالثة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة التدريب، اطلاق الدورة التدريبية للمتقدمين للجنة القيد "الدفعة الثالثة"، وذلك يوم السبت الموافق 3/12/2022 وتنتهي في 15/12/2022.

تتضمن الدورة البرامج التدريبية التالية:

-اللغة العربية ومهارات الكتابة الصحفية.

-اللغة الانجليزية للأغراض الصحفية.

-التشريعات الصحفية، وميثاق الشرف الصحفي والأكواد المهنية.

-مهارات الكتابة الرقمية «صناعة المحتوى الرقمي – تحسين محركات البحث SEO- الأخبار المزيفة fake news – الأمان الرقمي»

-ومهارات الحاسب الآلي.

وجاءت أسماء المتقدمين للدفعة الثالثة طبقاً للترتيب الأبجدي:

1) رانده خالد احمد صالح الوفـــــــــــد

2) عبد الله عماد عبد الله مصطفى النهار

3) عبد ربه جلال عبد رب النبى الرفاعى الفتـــــــــــح

4) عبير احمد حامد اسماعيل الفجــــــــــــــر

5) علاء قطب طه خليفه الفجــــــــــــــر

6) على خليل على خليل عالم رقمي

7) على سيف الدين تمام الطريـــــــــــق

8) عماد عبد المنعم احمد عبد المنعم صوت البـلد

9) عمر عبد العاطى فهمى احمد وكالة رويترز

10) عمر عبد الله على القاضى الكرامـــــــــــة

11) عمرو محمد قنديل عبد الفتاح الخليج 365

12) عمرو محمد محمد توفيق محمد فرج المصرى اليوم

13) عمرو مكى عثمان محمد النهار

14) عيد فؤاد على احمد صوت البـلد

15) غادة نعيم منصور على مكايد عالم المال

16) فاتن عبد الجليل السيد عبد الجليل البـــــــــــــــوابة

17) فاطمة رضا السيد عيد الطريـــــــــــق

18) فاطمة شحاته امام العقاريـــــة

19) فايزة محمد صبرى محمود المصرى اليوم

20) فؤاد صفوت فؤاد عبد الخالق الوفـــــــــــد

21) كامل امين عبد المقصود عبد العال الشعراوى عالم المال

22) كامل درويش فاضل محمد صوت البـلد

23) كريم احمد صلاح محمد الكرامـــــــــــة

24) كريم احمد عبد الغنى عبد الفتاح الفجــــــــــــــر

25) كريم احمد لبيب حسن مطر الوفـــــــــــد

26) كريم عادل محمد على احمد النهار

27) كريم محمد هاشم زكى الفجــــــــــــــر

28) لجين مجدى سعد احمد عوض الوفـــــــــــد

29) لمياء محمود السيد محمد أبو عبيد الوطـــــــــن

30) لمياء نبيل فتحى جهلان الوفـــــــــــد

31) مارك مجدى توفيق بشاى الاهــــــــــالى

32) مارولا مجدى حلمى حبيب المصرى اليوم

33) ماريز اسامه ميشيل برهام العقاريـــــة

34) محمد احمد السيد حرفوش وكالة رويترز

35) محمد احمد حسن محمد مخالى الوفـــــــــــد

36) محمد احمد زكى عبد العزيز الوفـــــــــــد

37) محمد احمد سعد الدين على البـــــــــــــــوابة

38) محمد احمد محمد الهليس المصرى اليوم

39) محمد أسامه رمضان محمود عبد الرحيم الوطـــــــــن

40) محمد السيد محمود عقل درويش البـــــــــــــــوابة

41) محمد باسم محمد حسين البـــــــــــــــوابة

42) محمد توفيق عبد الهادى عبد العاطى الطريـــــــــــق

43) محمد جلال شعبان سعيد الشـــــــــروق

44) محمد جمال الدين احمد الطريـــــــــــق

45) محمد حسن محمد عيسى فيتــــــــــــــو

46) محمد حسنى محمد فراج المصرى اليوم

47) محمد حسين السيد عبد المعز النهار

48) محمد حيدر عماد يوسف قنديل الكرامـــــــــــة

49) محمد خالد محمد مصطفى عالم رقمي

50) محمد سامح محمد على سيد احمد البـــــــــــــــوابة

51) محمد شعبان مصطفى هاشم الطريـــــــــــق

52) محمد شكرى حسين عبد الحليم المصرى اليوم

53) محمد صالح رشيد واعر صوت البـلد

54) محمد صبحى محمد سويلم مشالى البـــــــــــــــوابة

55) محمد صفوت دياب محمد البـــــــــــــــوابة

56) محمد عاشور محمد عبد الحميد عالم المال

57) محمد عبد الحميد رمضان الفتورى الوفـــــــــــد

58) محمد عبد الحميد عبد النبى عيسى الوفـــــــــــد

59) محمد عبد الصبور محمد احمد الوفـــــــــــد

60) محمد عبد القادر فهمى حسن النهار

61) محمد عبد اللطيف عبد العزيز عبد اللطيف الوفـــــــــــد

62) محمد على حسانين كشك الفجــــــــــــــر

63) محمد مبروك محمد دخيل البـــــــــــــــوابة

64) محمد محمد زكى على الكرامـــــــــــة

65) محمد محمد محمد احمد النهار

66) محمد محمود عباس محمود الشـــــــــروق

67) محمد محمود محمد احمد مرعى الفجــــــــــــــر

68) محمد مصطفى محمد احمد كشك الفجــــــــــــــر

69) محمد معتز صلاح الدين باظه الوفـــــــــــد

70) محمد ممدوح على عبد الباقى صوت الامه

71) محمد ناجى ابو العنين عفيفى الطريـــــــــــق

72) محمد نبيل محمد احمد الفجــــــــــــــر

73) محمد نبيل محمد صالح السيد الكرامـــــــــــة

74) محمد نجدى فرج عبد الرازق الفجــــــــــــــر

75) محمد يحيى يحيى محمد عزام الخليج 365

76) محمود إبراهيم مصطفى محمد الهلالى البـــــــــــــــوابة

77) محمود السيد صالح حسن الوفـــــــــــد

78) محمود حمدى توفيق شاذلى الوفـــــــــــد

79) محمود رضا السيد عبد العزيز الطريـــــــــــق

80) محمود سعيد محمود محمد فيتــــــــــــــو

81) محمود سلطان عبد الرشيد عبد الغنى الطريـــــــــــق

82) محمود سمير عطيه محمد البـــــــــــــــوابة

83) محمود عبدالعظيم علي أحمد الوفد

84) معتز محمد عبد المحسن الطريـــــــــــق

85) وليد احمد خلف حسن صوت البـلد