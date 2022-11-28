شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق مسابقة الموظف المثالى 2022م بجميع المديريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق مسابقة الموظف المثالي لعام 2022م على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال قيام كل مديرية بتقديم ملف بأفضل ثلاثة موظفين بها يتضمن السيرة الذاتية والجهد المبذول وأهم الإنجازات لكل منهم مع ترتيبها لهم حسب الكفاءة، ومنح كل منهم درجة تقديرية من مائة مع صورتين شخصيتين للموظف أو الموظفة.

وأوضحت وزارة الأوقاف فى بيان اليوم، أن المسابقة تأتى في إطار التشجيع المستمر للعاملين بالأوقاف من المتميزين علميًّا ومهنيًّا وإداريا.

ولفتت وزارة الأوقاف، إلى أن المسابقة تشمل جميع المهندسين والمحاسبين والقانونيين والإداريين على اختلاف درجاتهم الوظيفية كتابية أو فنية أو غيرها، وكذلك ملفًا بأفضل ثلاثة أئمة أداء في المديرية للعام نفسه مشفوعًا بمبررات الترشيح ، على أن تسلم الترشيحات بمكتب رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة ، في موعد أقصاه 15 ديسمبر 2022م.