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الموقع الرسمى للكنيسة ينشر كتابا جديدا للبابا تواضروس أون لاين

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شكرا لقرائتكم خبر عن الموقع الرسمى للكنيسة ينشر كتابا جديدا للبابا تواضروس أون لاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاح الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، كتابًا جديدًا لقداسة البابا تواضروس الثاني، بعنوان "وَإِلَى أَقْصَى الْمَسْكُونَةِ كلمَاتُهُمْ"، يحوي مختارات من الخطابات التي ألقاها في المحافل العامة، سواء التي شارك فيها قداسته أو خلال الاستقبالات التي شهدها المقر البابوي أو المناسبات التي شارك فيها قداسة البابا خلال زياراته خارج مصر.

 

ويمكن للمتابعين الدخول إلى الموقع لقراءة الكتاب من خلال قسم كتب قداسة البابا، وتنزيله .

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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