شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: 87 ألف مستفيد من برنامج "الألف يوم الأولى فى حياة الطفل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي، أن برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل، إحدى آليات تحسين وضع التغذية للسيدات الحوامل والمرضعات والأطفال الرضع، بما يعمل على تعزيز النمو الإدراكي والبدني للأطفال وحمايتهم من آثار سوء التغذية بما يشمل التقزم والنحافة ونقص الوزن، كما يستهدف البرنامج مواجهة سوء التغذية بداية من مرحلة حمل الأم وحتى يبلغ الطفل سن الفطام في عامين من عمره.

ويشهد البرنامج توسعا كبيرا مع زيادة تأثيره لينفذ على مستوى جميع المحافظات لأسر تكافل وكرامة التي لديها أطفال أقل من سنتين بحد أقصى طفلين لكل أسرة أو طفل واحد لأم حامل تماشياً مع سياسات تنظيم الأسرة التي وصل إجمالي عدد المستفيدين من برنامج الألف يوم إلى 87,700 مستفيد بنهاية أغسطس 2022.

وتتلخص المزايا التي يوفرها البرنامج بإتاحة سلة من الأغذية الغنية للسيدات الحوامل والمرضعات لأكثر من 17008 أسرة تبلغ قيم السلة 80 جنيها من أسر تكافل وكرامة في محافظات "أسيوط – سوهاج – قنا " باشتراط زيارة الوحدة الصحية شهريا لمتابعة الحمل للسيدة الحامل ومتابعة النمو والحصول على التطعيمات اللازمة للأطفال.