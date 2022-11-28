شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال لوزيرة التضامن: رعاية كبار السن ومشاركتنا فى حملة "التعمر" واجبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد جبران القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على أهمية النشاط الاجتماعى الذى يقدمه التنظيم النقابى فى توفير أوجه الرعاية وتقديم الخدمات المباشرة لأسر العاملين، ويستفيد منها كبار السن الذين تولى القيادة السياسية لهم اهتمام عظيم.

وقال فى تعليقة على رسالة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بشأن مشاركة الاتحاد العام فى برنامج "التعمر" الذى تطلقه الوزارة، إن التنظيم النقابى العمالى الذى يضم أكثر من 3 آلاف منظمة نقابية فى ربوع مصر، وهى تقدم خدماتها المباشرة للعاملين وأسرهم ويستفيد منها المتقاعدين وأصحاب الهمم، مشددا على أهمية الاستفادة من الخبرات السابقة للمتقاعدين الذين لهم أسهامات جيدة فى تنمية المهارات الفنية، وإعداد الكوادر التثقيفية والقدرة على تعميق الحوار الاجتماعى بين العمال وأصحاب العمل.

مشيرا أن هذا التوجه الذى يمارسه التنظيم النقابى فى هذه المرحلة الهامة من أجل تحقيق الاستقرار الاجتماعى والاقتصادي والمساهمة فى بناء الجمهورية الجديدة.

وفيما يتعلق برؤية الاتحاد العام عن مراحل التقاعد المبكر ومتاخراته، أعلن جبران فى تصريحات صحفية أن التنظيم النقابى شريك اساسى فى تطبيق قانون التامينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، حيث تعكف الآن اللحنة التشريعية بالاتحاد العام لوضع رؤيته فى تعديل بعض مواد القانون بما يكفل الحقوق المشروعة لاصحاب المعاشات لعرضها على مجلس النواب والاستفادة بها فى الاستراتيجية الوطنية لرعاية كبار السن المشكلة بالقرار الوزارى رقم 472 لسنة 2022 مطالبا بضرورة تمثيل اتحاد العمال فى عضوية هذه اللجنة التى تراسها الدكتورة وزيرة التضامن الاجتماعى.