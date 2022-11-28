شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المُفكر الناصرى أمين إسكندر عن عمر يناهز 70 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى الكاتب والمفكر الناصرى أمين إسكندر، اليوم الاثنين، عن عمر يُناهز الـ70 عاما، حيث أعلن عدد من المقربين أسرة الراحل خبر الوفاة عبر صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وقدموا التعازى لأسرته وأبنائه.

ولد أمين إسكندر فى منتصف عام 1952 قبل أسابيع قليلة من قيام الثورة، وبدأ نشاطه السياسى منذ كان طالبا فى الثانوى وشارك فى المظاهرات وقتها عام 1968 تأييدا للمقاومة الفلسطينية، وبعد دخوله الجامعة ساهم مع رفاقه فى تأسيس أندية الفكر الناصرى، وشارك فى لقاء ناصر الفكرى منذ انعقاده الأول وحتى السابع، وكان واحداً من الكوادر الناصرية الشابة التى أعدت وثيقة الزقازيق، والتى أصدرها مئة من قيادات الحركة الناصرية آنذاك.