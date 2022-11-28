شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول فلسطينى لـ"سفير مصر": نثمن جهود القيادة المصرية لإنهاء الانقسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، المفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية، الاثنين، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين إيهاب سليمان.

وأطلع زكي، خلال اللقاء السفير المصرى، على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

بحث الجانبان خلال اللقاء الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية والدولية، وما أفرزته نتائج الانتخابات الإسرائيلية بصعود اليمين المتطرف إلى سدة الحكم، وتداعياته على القضية الفلسطينية والمنطقة برمتها. ووضع زكي السفير المصري بصورة الأوضاع التي تمر بها فلسطين جراء استمرار جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقدراته، مشددا على تمسك شعبنا بكامل حقوقه الوطنية، ومواصلة النضال ضد الاحتلال.

وثمن الجهود التي تبذلها القيادة المصرية من أجل انهاء حالة الانقسام، وإعادة الوحدة الوطنية، وكذلك مواقفها الداعمة لقضية الشعب الفلسطيني.

من جانبه أكد السفير المصري دعم بلاده الكامل لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس .

وشدد على استمرار دور مصر بما يتعلق بالوضع الداخلي الفلسطيني، بهدف ضمان الوحدة الوطنية الفلسطينية.