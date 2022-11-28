شكرا لقرائتكم خبر عن أوبن بوك و85% اختيار من متعدد.. التعليم تكشف مواصفات امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور رضا حجازى، اليوم الإثنين، فى مؤتمر صحفي تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023، وخطة الوزارة خلال الفترة المقبلة.

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن ما يهم طلاب الثانوية العامة 2023، كيف يذاكر استعدادا للامتحانات، موضحا أن الامتحان بنظام الأوبن بوك، وهناك كتيب مفاهيم وعدد الأسئلة مثل العام الماضى، ولكن تم رفع درجات كل جزئية، كما أن التعريب مستمر هذا العام لطلاب الثانوية العامة، حيث إن الطالب يتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية ونصيبها 15% من عدد الأسئلة، كما أنه يتم أخذ سكان من ورقة الإجابة لتصحيحها من قبل المعلمين.



وزير التعليم يكشف مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن درجات كل جزئية موزعة على خطوات الحل، مضيفا أنه سيتم توفير امتحان تدريبى للطلاب بعد نصف العام الدراسى، قائلا: أطلب من أبنائى الطلاب أن يذكروا.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، أنه لأول مرة يتم نشر مواصفات امتحانات الثانوية العامة، مشددا على أن الوزارة سوف تتصدى للغش بطرق كثيرة وقوية وهناك حرص على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وشدد الوزير على أنه يتم إتاحة امتحان تدريبى للطلاب بالفصل الدراسى الثانى، لتدريبهم على الأسئلة، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على مصلحة الطلاب وبإذن الله يكون هناك ثانوية عامة متزنة، قائلا: لا يوجد اختلاف بامتحانات الثانوية العامة هذا العام عن العام الماضى.