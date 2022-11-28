شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس خلال الـ72 ساعة المقبلة وفرص الأمطار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة، حيث تشهد البلاد استمرار انخفاض درجات الحرارة ليلا ستكون الأجواء مائلة للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأشارت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن البلاد تتأثر بمنخفض جوى فى طبقات الجو العليا تعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة التى لدورها تحجب أشعة الشمس وتساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة .

وأوضحت أن البلاد تشهد طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد ، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وحول فرص الأمطار، أشارت إلى أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة ليلا على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20٪ ، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية بنسبة حدوث 30٪ ، وفرص أمطار خفيفة تكون متوسطة على جنوب سيناء سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة حدوث 40٪ ، وأمطار خفيفة على شمال وجنوب الصعيد بنسبة حدوث 30٪ .

وأشارت إلى أن فرص الأمطار مستمرة لغدا الثلاثاء تكون خفيفة لمتوسطة ورعدية أحيانا على البحر الأحمر وسلاسل جبال البحر الأحمر ، ولكنها تكون خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وغير مؤثرة.

وأوضحت أنه مع يوم غدا الثلاثاء ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة مع اعتدال فى سرعات الرياح وحركة الملاحة ، لافته إلى أنه من المتوقع مع يوم الأربعاء تتلاشى سقوط الأمطار وتستقر الأحوال الجوية وتعود الشبورة مرة أخرى فى الظهور .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.