شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى خطة العلاج المناسبة لحالات سرطان الثدي؟.. الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن خطط علاج السيدات المصابات بسرطان الثدى مؤكدة أن الخطة تتضمن الكشف والمتابعة والعلاج مجانًا وبأحدث البروتوكولات العالمية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.

وأشارت الوزارة، إلى ارتفاع معدلات تردد السيدات للفحص ضمن مبادرة صحة المرأة بنسة زيادة تصل إلى 44.8% عن معدلات التردد منذ العام الأول لإطلاق المبادرة في 2019، وذلك نتيجة لارتفاع مستوى الوعي بضرورة الكشف المبكر عن أورام الثدي والمتابعة الدورية السنوية، والتوعية بخطوات الفحص الذاتي وأهمية تجنب «التغذية غير السليمة، والخمول البدني وقلة النشاط، والتدخين»، وذلك من خلال الوحدات الصحية والفرق الطبية المتنقلة والرائدات الصحيات".

وأضافت وزارة الصحة والسكان إن التشخيص والكشف المبكر عن أورام الثدي يساهم في تقليل العبء على المريض والدولة من خلال الاستجابة الفعالة لبروتوكولات العلاج التي توفرها المبادرة بالمجان، وفقًا لأحدث المعايير العالمية، لافتًا إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة نجحت في فحص وتقديم التوعية الصحية ل 28 مليونًا و962 ألفًا و454 سيدة، بداية من سن 18 عامًا حتى الآن، داعية السيدات إلى الاطمئنان الدوري على حالتهن الصحية من خلال المبادرة المستدامة.