شكرا لقرائتكم خبر عن سحب متوسطة مصحوبة بأمطار على الصحراء الغربية وأجواء غائمة طوال اليوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى سحب متوسطة ومنخفضة يصاحبها سقوط الامطار الآن عند الحدود الغربية تؤثر علي مناطق من صحراء مطروح وسيوة.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية : تتقدم تدريجيا إلي الداخل لتؤثر علي مناطق متفرقة من الصحراء الغربية وتبقي الفرصة موجودة لسقوط الأمطار علي السواحل الغربية (السلوم - مطروح- الاسكندرية)، وتبقي الأجواء غائمة علي مدار اليوم.

ويشهد اليوم الاثنين، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد ، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد فرص أمطار خفيفة ليلا على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20٪ ، وفرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية بنسبة حدوث 30٪ ، وفرص أمطار خفيفة تكون متوسطة على جنوب سيناء سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة حدوث 40٪ ، وأمطار خفيفة على شمال وجنوب الصعيد بنسبة حدوث 30٪ .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين : القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.